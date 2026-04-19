４人組アイドルグループ「わーすた」の松田美里が１９日、都内で行われた２ｎｄ写真集「想いごと」（３月２５日発売、ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊）発売記念イベントに出席した。自身３年ぶりの写真集。発売を迎え「本当にうれしいですし、こんなに自分の中で大きな成果みたいな気持ちになるって思ってなかった」としみじみと語った。昨年１１月に、グアムで４日間の撮影を敢行。単独で海外に行くのは初めてだったといい、「私は飛行