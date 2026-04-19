４人組アイドルグループ「わーすた」の松田美里が１９日、都内で行われた２ｎｄ写真集「想いごと」（３月２５日発売、ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊）発売記念イベントに出席した。

自身３年ぶりの写真集。発売を迎え「本当にうれしいですし、こんなに自分の中で大きな成果みたいな気持ちになるって思ってなかった」としみじみと語った。

昨年１１月に、グアムで４日間の撮影を敢行。単独で海外に行くのは初めてだったといい、「私は飛行機が苦手なので、無事に着いてくれたらいいなって願っていた。（普段は）手汗をびっしょりかきながら、肘置きに握力をかけて耐えるしかない。メンバーが隣にいたら、さりげなく手を叩いてくれたり、握ってくれたり、『大丈夫だよ』って笑いかけてくれるので、それがないのが怖かった」と笑顔で振り返った。

グループは今冬での解散を発表。グアムの景色を見て物思いにふけたといい「波を見たり丘の上に登って、広い景色を見てる時に『色んな景色をメンバーと見たな』って思った」と語り、メンバーへの愛もあふれた様子だった。

写真集の注目ポイントは肩とアピール。元々は自身の体形が好みではなかったとしつつも「ファンの方や周りの方にほめられて自信を持つことができるようになった。肩はよくほめられていた」と理由を明かした。見どころにも言及し「１ｓｔ写真集と違う顔を見せたいなと強く思っていたので、大人っぽく、開放感にあふれたなんか広大な感じに似合う女性に見えたらいいなと思います」と呼びかけた。