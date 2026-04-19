19日朝、秋田市の住宅地でクマの目撃が相次ぎ、警察が警戒を呼び掛けています。こちらは19日午前5時40分過ぎ、秋田市牛島東の住宅に設置された防犯カメラの映像です。クマ1頭が住宅地を歩いていく様子が映されています。秋田中央警察署の調べによりますと午前5時40分ごろ、秋田市のJR羽後牛島駅近くで散歩中の男性が体長およそ1メートルのクマ1頭を目撃しました。県の情報マップシステムクマダスによりますとその後、国道13