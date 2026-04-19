タレントの若槻千夏（41）が18日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。タレントの指原莉乃（33）について語った。指原と本音トークを繰り広げるこの番組。若槻が指原の類似タレントとして秋元康氏の名前をあげる場面があった。「さっしーのかわいそうなところ言っていい？」と前置きし「年齢若いのに大御所っぽくなっちゃってる」と指摘。「どうしていったらいい？もうちょっと崩してあげたい」と伝え