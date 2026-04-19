瀬戸内海の離島・高井神島（たかいかみしま）。かつて180人が暮らしたこの島も、今では人口わずか11人。そんな島で2人の男が動き出した。【映像】空き家の壁一面に広がるマンガアート（複数カット）元自治会長の木村定（きむら さだむ）さんと実業家の長谷部理（はせべ おさむ）さんが挑んだのは、空き家の壁に人気マンガの名シーンを手描きする“マンガ島”プロジェクトだ。 過疎の離島を世界のマンガ島へ。マンガで島お