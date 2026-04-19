春の陽気に誘われ、お花見に出かけた方も多いのではないでしょうか？そんな中、新潟の名門・菊水酒造の公式X（@KIKUSUI_PR）が、満開の桜をバックに投稿した「背徳アレンジ」が大きな反響を呼んでいます。【動画】桜の下でのふなぐちカステラは非常に危険です！ふなぐち×カステラでギルティ系スイーツに「桜の下でのふなぐちカステラは非常に危険です。景色も相まって、歯止めが利かなくなります」。1.3万件以上の「いいね！」を