競馬場のウイナーズ・サークルで、勝利馬の口取り式を華やかに彩るウィナーズレディ。格闘技のラウンドガールに似た役割だが、当初は「本当は競馬なんか興味ないんだろ」とアンチコメントを浴びせられることも多かったという。【画像】「かわいすぎる」中山競馬場で活躍…ウィナーズレディの制服を着た姫野みなみさんを見る現在、中山馬主協会のウィナーズレディとして活躍する姫野みなみさん。12歳から乗馬を続け、24歳で引退