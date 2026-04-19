多様性の社会と云われる現代でも、常識や枠は存在している。そこにハマらないときに感じるのが“生きづらさ”。【映像】「不適合なのかなって」耳だけでピアス20個開け、ジェンダーフルイドのひろさん（顔出し）SNSでは、生きづらさを感じる中で「周りが普通すぎて、自分だけ社不に見える」「社会に適応できない自分が情けない」と自らを“社会不適合”と捉える声があがっている。さらに「私は変な奴だ。変な両親に育てられ、