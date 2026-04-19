関西のある公立小学校で、2年生のクラスが深刻な学級崩壊に陥っていた。授業中に動画を見る子、教室を飛び出す子、暴言や暴力にさらされる教師。保護者が廊下で見守らざるを得ない異様な現場では、いったい何が起きていたのか。子どもたちの“荒れ”の背景、学校現場が抱える根本問題を追う。【画像】「うるさいねん」暴言が常態化した空気の淀んだ学校 新刊『足型をはめられた子どもたち』より一部抜粋・再構成してお届け