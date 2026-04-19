北海道学生野球連盟の春季リーグ戦が２５日、苫小牧・とましんスタジアムなどで開幕する。道教大旭川のエース・小倉巧（３年＝室蘭栄）は最速１４８キロを誇る右腕。函館大、東農大北海道の２強に食らいつき、来秋のドラフト候補に名乗りを上げる。隠れた逸材が強豪撃破に燃えている。道教大旭川の小倉は「環境は言い訳にしたくない。楽しかったら成長できるし、チームメートにも恵まれている。函館大、東農大（北海道）に勝つ