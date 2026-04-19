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▼岡山県（岡山地方気象台・１９日５時）【南部】くもり後時々晴れ【北部】くもり後時々晴れ▼広島県（広島地方気象台・１９日５時）【南部】くもり後時々晴れ【北部】くもり後時々晴れ▼山口県（下関地方気象台・１９日５時）【西部】くもり【中部】くもり【東部】くもり【北部】くもり▼鳥取県（鳥取地方気象台・１９日５時）【東部】くもり後時々晴れ【中・西部】くもり後時々晴れ▼島根県（松江地方気象台・１９日５時）【東部