ガストでは2026年4月23日（木）より、ポケモン30周年を記念したスペシャルキャンペーンを開催♡“たべる”をテーマにした今回のコラボでは、体験型メニューや限定グッズ、店内演出まで、家族みんなで楽しめる内容が盛りだくさん。おいしさとワクワクが詰まった“おいしいぼうけん”を体験できる注目イベントです♪ 体験型♡ポケモン限定メニュー ポケモンの“わざ”をイメージした