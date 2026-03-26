ガスト×ポケモン30周年♡家族で楽しむ限定コラボメニュー登場
ガストでは2026年4月23日（木）より、ポケモン30周年を記念したスペシャルキャンペーンを開催♡“たべる”をテーマにした今回のコラボでは、体験型メニューや限定グッズ、店内演出まで、家族みんなで楽しめる内容が盛りだくさん。おいしさとワクワクが詰まった“おいしいぼうけん”を体験できる注目イベントです♪
体験型♡ポケモン限定メニュー
ポケモンの“わざ”をイメージした楽しいメニューが登場！
ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ
価格：1,429円(税込)
ヒトカゲの“ほのおのうず”ミートソースパスタ
価格：1,209円(税込)
フシギダネの“はっぱカッター”タコライス
価格：1,209円(税込)
ゼニガメの“なみのり”かき氷サンデー
価格：879円(税込)
しっぽ型カッターでホイルを開く体験や、見た目も楽しい演出で、食事そのものがイベントに♡
※ホイル・ホイルカッター・敷紙・ピックなどの在庫がなくなり次第販売終了となります
※ホイルをオープンの際はやけどにご注意ください
※敷紙・コースター・ピックの在庫がなくなり次第販売終了となります
※食器は実物と異なる場合がございます
※一部店舗ではソフトクリームをバニラアイスで提供しております
※かき氷の画像は、パチパチアメをかけたイメージです。実際には別添えでご提供させていただきます
ICHIBIKOで母の日♡いちごづくしの限定スイーツコレクション
限定グッズ＆店内体験も充実
対象メニューを注文すると、ここでしか手に入らないグッズがもらえるのも魅力♪
・ゆらゆらアクリルスタンド（全5種）
・ポケモンフレンダスペシャルフレンダピック
フォトパネル
座席カード
ミニクイズ
さらに店内にはフォトパネルや座席カード、ミニクイズなどが登場し、ポケモンたちとの“ぼうけん”気分を満喫できます♡
※アクリルスタンドの種類は選べません
※オリジナルグッズ付きメニューは、1商品につき、おひとり様1品までの販売とさせていただきます
※「ゆらゆらアクリルスタンド」と「ポケモンフレンダスペシャルフレンダピック」のいずれかがなくなった場合は、どちらか一方のお渡しとなります
※一部、設置がない店舗がございます
キッズも楽しいラッキーセット
ラッキーチーズINハンバーグセット
価格：934円～999円(税込)
ラッキー中華セット
価格：769円(税込)
ラッキーミニねぎとろ丼御膳
価格：879円(税込)
カプセルグッズは全12種で、コレクションする楽しさも魅力です。
※ラッキーセットは小学生以下の対象メニューとなります
※メニュー内容や価格は変更になる場合があります
※地域により販売価格が異なります
※テイクアウト・宅配では、対象メニュー、内容、カプセルトイ付属有無、価格、税率が異なります
※画像はすべてイメージです
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
家族で楽しむ特別コラボ♡
ガストとポケモンのコラボは、食事だけでなく体験やグッズまで楽しめる特別な企画♡お子さまはもちろん、大人も思わず夢中になってしまう仕掛けが満載です。家族や友人と一緒に訪れて、ここでしか味わえない“おいしいぼうけん”をぜひ体験してみてください♪期間限定だからこそ、今だけのワクワクを逃さず楽しんで。