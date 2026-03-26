ガスト×ポケモン30周年♡家族で楽しむ限定コラボメニュー登場

ガストでは2026年4月23日（木）より、ポケモン30周年を記念したスペシャルキャンペーンを開催♡“たべる”をテーマにした今回のコラボでは、体験型メニューや限定グッズ、店内演出まで、家族みんなで楽しめる内容が盛りだくさん。おいしさとワクワクが詰まった“おいしいぼうけん”を体験できる注目イベントです♪

体験型♡ポケモン限定メニュー

ポケモンの“わざ”をイメージした楽しいメニューが登場！

ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ

価格：1,429円(税込)

ヒトカゲの“ほのおのうず”ミートソースパスタ

価格：1,209円(税込)

フシギダネの“はっぱカッター”タコライス

価格：1,209円(税込)

ゼニガメの“なみのり”かき氷サンデー

価格：879円(税込)

しっぽ型カッターでホイルを開く体験や、見た目も楽しい演出で、食事そのものがイベントに♡

※ホイル・ホイルカッター・敷紙・ピックなどの在庫がなくなり次第販売終了となります

※ホイルをオープンの際はやけどにご注意ください

※敷紙・コースター・ピックの在庫がなくなり次第販売終了となります

※食器は実物と異なる場合がございます

※一部店舗ではソフトクリームをバニラアイスで提供しております

※かき氷の画像は、パチパチアメをかけたイメージです。実際には別添えでご提供させていただきます

ICHIBIKOで母の日♡いちごづくしの限定スイーツコレクション

限定グッズ＆店内体験も充実

対象メニューを注文すると、ここでしか手に入らないグッズがもらえるのも魅力♪

・ゆらゆらアクリルスタンド（全5種）

・ポケモンフレンダスペシャルフレンダピック

フォトパネル

座席カード

ミニクイズ

さらに店内にはフォトパネルや座席カード、ミニクイズなどが登場し、ポケモンたちとの“ぼうけん”気分を満喫できます♡

※アクリルスタンドの種類は選べません

※オリジナルグッズ付きメニューは、1商品につき、おひとり様1品までの販売とさせていただきます

※「ゆらゆらアクリルスタンド」と「ポケモンフレンダスペシャルフレンダピック」のいずれかがなくなった場合は、どちらか一方のお渡しとなります

※一部、設置がない店舗がございます

キッズも楽しいラッキーセット

ラッキーチーズINハンバーグセット

価格：934円～999円(税込)

ラッキー中華セット

価格：769円(税込)

ラッキーミニねぎとろ丼御膳

価格：879円(税込)

カプセルグッズは全12種で、コレクションする楽しさも魅力です。

※ラッキーセットは小学生以下の対象メニューとなります

※メニュー内容や価格は変更になる場合があります

※地域により販売価格が異なります

※テイクアウト・宅配では、対象メニュー、内容、カプセルトイ付属有無、価格、税率が異なります

※画像はすべてイメージです

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

家族で楽しむ特別コラボ♡

ガストとポケモンのコラボは、食事だけでなく体験やグッズまで楽しめる特別な企画♡お子さまはもちろん、大人も思わず夢中になってしまう仕掛けが満載です。家族や友人と一緒に訪れて、ここでしか味わえない“おいしいぼうけん”をぜひ体験してみてください♪期間限定だからこそ、今だけのワクワクを逃さず楽しんで。