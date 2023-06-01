第３０回中国経済円卓会議で意見を交わす出席者。（海口＝新華社記者／郭程）【新華社海口4月18日】新華社は18日、経済討論番組「中国経済円卓会議」の最新回（第30回）を配信し、海南省で開かれた第6回中国国際消費品博覧会を巡り、専門家や企業家が消費の新たなトレンドを分析するとともに、中国の巨大市場がもたらす開放の新たな機会について議論した。13〜18日に開かれた消費品博は、海南省全域を独立した税関管理区域とす