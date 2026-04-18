「ヤクルト４−３巨人」（１８日、神宮球場）巨人が逆転サヨナラ負け。連勝が３で止まった。３−２の九回に登板した守護神のマルティネスが誤算。先頭の田中に右翼線二塁打を許すと、続く丸山和には左翼の頭上を破る同点二塁打を浴びた。１死後に丸山和が三盗を許し、長岡に中前に決勝タイムリーを浴びた。先発したマタは６回を４安打１失点だったが、来日初勝利はならなかった。打線は三回に佐々木の２号ソロで先制。１