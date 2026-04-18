【酒と泪と男とカルチャー】行きつけのバーのひとつやふたつ、大人であれば持っていたいもの。しかし、特有の薄暗い空間や暗黙のルールがありそうな雰囲気に気後れし、結局いつもの居酒屋チェーンに入ってしまう…という人は案外多いはずです。どうすれば気負わずにスマートな“バー・デビュー”ができるのか？ 東京・江古田で2001年から営業する、地元に愛され続けるバー「coffee&beer COBRA」のバーテンダー・川本繁晴さんに