タレントの安西ひろこさん（47）が2026年4月13日、自身のインスタグラムを更新。春コーデを披露した。「桜が終わってしまいちょっと寂しいね」安西さんは、「桜が終わってしまいちょっと寂しいね」といい、葉桜の下に座るショットを含む6枚を投稿した。「桜の季節が終わると すぐに梅雨や 夏がくるから 色々準備するのも また楽しいね」とつづった。インスタグラムに投稿された写真では、白と黒のチェックのコートと、白いフリ