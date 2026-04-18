俳優の水上恒司が18日、神奈川・ぴあアリーナMMで開催された「JJ50th Anniversary Fest 2026」とコラボした映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）スペシャルコラボステージに登壇。撮影の裏側を語った後、教育番組のキャラクター「タマ」に頭突きをする一幕があった。【写真】おしゃれ〜！ブラウン系の衣装で登場した水上恒司今作は、ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破