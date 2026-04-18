第11管区海上保安本部は18日午前7時15分ごろ、沖縄県・尖閣諸島沖の排他的経済水域（EEZ）で、中国の海洋調査船がワイヤのような物を海中に延ばしているのを確認した。調査船は約6時間後にEEZを離れた。