お笑いトリオ「リンダカラー∞（インフィニティ）」のりなぴっぴさん（28）が2026年4月13日、自身のインスタグラムを更新。美ウエストあらわな自撮りショットを披露した。「海の中のくらしみたい」りなぴっぴさんは、「あまりにもおしゃれすぎるトイレに出会っちゃった」といい、グロップド丈の黒いロンTとデニムコーデのソロショットを投稿した。「海の中のくらしみたい」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、グ