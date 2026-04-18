第１子妊娠中のタレント・藤田ニコルの妊娠中でもおしゃれに着こなす姿に絶賛の声が上がっている。１８日までにインスタグラムで「＠ｃａｌｎａｍｕｒ＿ｏｆｆｉｃｉａｌの新しいトート私は大好きなイエローにしたみんなは何色にした？この日はユキとパープルコーデ」とつづり、黄色のトートバッグを持ち、ふっくらしたお腹でもきつくないような紫のゆるめトップスを着た姿をアップ。愛犬も紫の服を着ていた。この投稿