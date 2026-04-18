◆パ・リーグ日本ハム５―３西武（１８日・エスコンフィールド）６回途中で負傷降板した西武・武内夏暉投手が次回登板に意欲を見せた。２点リードの６回、無死一、二塁で奈良間が放った打球が左脚のすねを直撃。武内はそのまま一塁カバーに向かったが、プレーが止まるとその場でうずくまり顔をしかめ、トレーナーと豊田投手コーチとともにベンチ裏に引き揚げそのまま降板となった。試合中にベンチに戻り、そのまま試合を見