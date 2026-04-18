鹿児島市の天文館一帯で18日から「KYT天テレ博2026」が始まり、初日から多くの人で賑わいました。18日から始まった「KYT天テレ博2026」。鹿児島市の中央公園では人気お笑いコンビ「蛙亭」や2025年のM-1グランプリ王者「たくろう」など豪華ゲストによる公開生放送やステージイベントが行われました。さらに会場にはおいしいグルメが勢ぞろいし、多くの人で賑わいました。（子ども）「（何食べた？）ポテトとやきそば。