お笑いタレント・みなみかわ（43）が17日配信のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。逆転人生の恩人を明かした。番組ではみなみかわを講師として、「ケンタッキー・フライド・チキン」の創業者として知られるカーネル・サンダース氏の生涯を学ぶ授業が行われた。みなみかわはカーネル氏が65歳で創業した当時は、無一文で車中泊だったなどの事実を紹介した。授業の最後には教訓として「夢を追う