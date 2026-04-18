朝鮮人労働者の慰霊碑の前で手を合わせる参列者＝18日午後、群馬県太田市の金龍寺太平洋戦争末期の1945年2月、現在の群馬県太田市で163人が亡くなった「太田空襲」などで犠牲となった朝鮮人労働者11人の慰霊式が18日、同市の金龍寺で開かれた。約40人の参列者が犠牲者をしのび、慰霊碑の前で静かに手を合わせた。市民団体「金龍寺慰霊式を開催する会」共同代表の朴順梨さん（53）は「戦時中に何があったのか、なぜ碑ができたの