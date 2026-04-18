「親の反対を押し切って」結婚したカップルの今2021年10月、デートプランやスポット紹介を発信する「縁結び大学」が調査した、「親に反対された相手と結婚した」男女185人へのアンケート。「親の反対を押し切って」結婚したカップルのうち、現在も「婚姻継続中」は82.2％だった。残念ながら17.3％が離婚していたが、これは2024年度の婚姻数／離婚数から出した38.3％と比較すると半分以下である。続けて「親が反対した相手と結婚し