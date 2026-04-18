【モデルプレス＝2026/04/18】乃木坂46が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】乃木坂46、美デコルテ輝く衣装で登場◆乃木坂46、3曲披露で観客沸かす乃木坂46はブラックとゴールドの衣装で登場し、『Same numbers』での華麗なパフォーマンスに会場が釘付けに。遠藤さくらが「お会いできて嬉しいです