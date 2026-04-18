親の遺産を当てにして生きていても、その前提が一瞬で崩れることがある。一体どういうことか。ブックライター・永峰英太郎さんの著書（監修＝司法書士・行政書士、速水陶冶）『人はこんなことで破産してしまうのか！』（三笠書房）より、50歳男性のエピソードを紹介する――。（第4回）写真＝iStock.com／Nuttawan Jayawan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Nuttawan Jayawan■母を見舞わず、葬儀でやりたい放題の末っ子都