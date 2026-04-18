ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」が１７日放送され、この日気象庁が４０度を超える気温の名称について「酷暑日」と呼ぶことについて取り上げた。番組ではこの日午前に発表された最高気温４０度以上の日の名称が決まったことを特集。気象庁のアンケート結果で、総回答数４７万超の半数近くの約２０万３０００票を占めた「酷暑日」だったことを紹介した。気象予報士でＣＢＣの沢朋宏アナウンサーは「有識者の方