気象庁＝東京都港区18日午後1時20分ごろ、長野県北部で震度5強の地震があった。気象庁によると、震源地は長野県北部で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）5.0と推定される。各地の震度は次の通り。震度5強＝大町美麻（長野）▽震度5弱＝長野中条（長野）▽震度4＝長野大岡（長野）▽震度3＝長野、小谷（長野）▽震度2＝渋川赤城（群馬）糸魚川（新潟）舟橋（富山）松本、上田、諏訪（長野）▽震度1＝沼