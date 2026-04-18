荒田八幡電停 鹿児島市電が70代の男性と衝突 鹿児島市下荒田3丁目の荒田八幡電停で18日朝、鹿児島市電が70代の男性と衝突しました。 鹿児島中央警察署や鹿児島市交通局によりますと、18日午前8時ごろ、新屋敷町方向から鴨池方面へ走行していた市電が、荒田八幡電停に停車しようとしたところ、鹿児島市に住む男性（74）と衝突しました。 男性は病院に搬送 男性は軽いけがをして病院に搬送されたということです。市電の乗客お