セットプレーと速攻に沈む。後半のギアチェンジに対応できずなでしこジャパン（日本女子代表）は現地時間4月17日、米国遠征の最終戦でアメリカ女子代表と対戦。前半を無失点で耐え抜いたもの、後半に3ゴールを奪われ、0-3で敗れた。この結果、今回の遠征を1勝2敗で終えた。ピッチサイドに雪が残る寒空の下、女子サッカー大国アメリカの熱狂的なファンがスタンドを埋め尽くした一戦。後半、ホームのアメリカが圧倒的なパワーと