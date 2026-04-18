俳優チャン・グンソクが、財団の設立を考えていると告白した。去る4月17日、韓国で放送されたtvN『クギ洞フレンズ』（原題）では、コメディエンヌのチャン・ドヨン、俳優チェ・ダニエル、チャン・グンソク、アン・ジェヒョン、女優キョン・スジンが、映画『破墓／パミョ』に登場する巫女（ムーダン）に占ってもらう姿が捉えられた。【画像】チャン・グンソク、がん発覚後の心境この日、巫女のコ・チュンジャは、チャン・グンソクに