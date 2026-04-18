17日夜から18日にかけ福岡県内で飲酒運転が相次ぎ男女2人が現行犯逮捕されました。警察によりますと18日午前1時ごろ、福岡市南区向野でパトロール中の警察官が、ふらつきながら走行する自転車を発見しました。運転していた男から基準値の5倍のアルコールが検出され、警察は、那珂川市に住む教員・上杉圭央容疑者（38）を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。また17日夜遅く、福津市で乗用車が横断歩道を渡ってい