【モデルプレス＝2026/04/18】超特急のカイ（小笠原海）とアロハ（高松アロハ ※「高」は正式には「はしごだか」）が17日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。メンバーの変化を明かした。【写真】超特急「もう別人」10年前から落ち着いたメンバー◆超特急アロハ、約10年前に“尖り散らかしていた”メンバーとはこの日の番組冒頭、2人は昔と比べて落ち着いたと