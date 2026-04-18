4月1日、宮崎県警は2025年10月に県内在住の80代男性がSNSを通じた「アナリスト」を名乗る女性に2億2000万円をだまし取られる特殊詐欺事件が発生していたと発表したが、警察庁によると、2025年の特殊詐欺事件の被害額は3241億円（暫定値）になり、過去最悪だという。とくに、警察庁が4月10日に発表した「令和8年2月末における特殊詐欺の認知・検挙状況等について（暫定値）」で被害が急増しているとして注意を呼び掛けたのが、「ニ