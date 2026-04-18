【ニューヨーク＝木瀬武】１７日のニューヨーク市場は、中東情勢の緊張緩和への期待から原油安・株高が進んだ。原油先物市場では、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の５月渡し価格の終値が、前日比１１・５％安の１バレル＝８３・８５ドルまで下落した。３月１０日以来、約１か月ぶりの安値水準となる。イランが事実上封鎖してきたホルムズ海峡を巡り、停戦期間中は開放するとの情報が伝わり、市場で原油の安定供