タッカーに起きた変化を米メディアが指摘した(C)Getty Imagesドジャースのカイル・タッカーについて、米メディア『The Sporting News』が「カイル・タッカーはドジャースにおいて、カブスにいた時とは全く違うことに取り組んでいる」と、ある“変化”に着目した。【動画】超美技！タッカーのホームランキャッチをチェックタッカーは現地時間4月17日の試合前時点で18試合で打率.239、2本塁打、11打点、OPS.693の成績となってお