NHK連続テレビ小説『風、薫る』。4月20日放送の第16話では、捨松（多部未華子）がりん（見上愛）と直美（上坂樹里）を自宅に招く。 参考：『風、薫る』が“王道”をハイスピードで駆け抜ける理由“明治のリアル”はドラマ史に残るか 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 直美が捨松（多部未華子）から炊き出しの