気づかないうちに、心が限界を迎えていた――そんな経験はないだろうか。仕事や人間関係に追われる日々のなかで、ある日突然、何もできなくなる。『人生は「気分」が10割』の著者、キム・ダスル氏の新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』の発売を記念した本稿では、ライターの柴田賢三氏に心を立て直すための意外なコツについてのエッセイをご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）50代で突然のうつ状態一時、会社や