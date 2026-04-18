◇バレーボール大同生命SVリーグ男子サントリー3―0東京GB（2026年4月17日東京・有明コロシアム）最終節の1試合が行われ、昨季王者のサントリーが東京GBに3―0で勝ち、創設2シーズン目で初のレギュラーシーズン（RS）優勝を決めた。日本代表の高橋藍（24）はチーム最多タイの15得点を挙げ、プレーヤー・オブ・ザ・マッチを獲得。勢いを付け2連覇の懸かるプレーオフに臨む。サントリーが18日の最終戦を残して初のRS優勝