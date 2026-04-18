満身創痍で戦い抜いた。フィギュアスケートペアで２０２６年ミラノ・コルティナ五輪金メダルの?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３＝ともに木下グループ）が１７日、今季限りで現役を引退すると双方のＳＮＳで発表。大舞台で最高の輝きを放った一方で、体は限界に近づいていたという。２人が拠点を置くカナダでメンテナンスに携わっていたマッサージセラピストの青嶋正さんが取材に応じ、快挙の舞台裏を明かした。