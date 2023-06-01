【Amazon：Turtle Beach ゲーミングヘッドセット セール】 セール期間：4月18日0時～5月1日23時59分 Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 XB Amazonにて、Turtle Beachのゲーミングヘッドセットがセール価格で販売されている。セール期間は5月1日23時59分まで。 期間中は、マルチプラットフォームに対応したワイヤレスゲーミングヘッド