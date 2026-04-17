マーゴット・ロビーとジェイコブ・エロルディが共演する、エミリー・ブロンテ原作『嵐が丘』のブルーレイ＆DVDが2026年7月15日に発売される。価格は5,390円。レンタルDVDも同日リリースとなる。『嵐が丘』ブルーレイ＆DVD『嵐が丘』レンタルDVD『嵐が丘』は、エミリー・ブロンテの小説の実写映画化作。"嵐が丘"に住むアーンショー家の美しい令嬢キャサリンを演じるのは、マーゴット・ロビー。キャサリンに惹かれていくヒースクリフ