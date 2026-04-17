Nothing Japanは4月15日、スマートフォン新製品「Nothing Phone (4a)」と、アルミユニボディを採用してカメラを強化した上位モデル「Nothing Phone (4a) Pro」を発表。現在予約を受付中で、Nothing Phone (4a)は5月8日、Nothing Phone (4a) Proは4月22日に販売を開始します。透明デザインでピンクを含む4色展開のPhone (4a)Nothing Phone (4a)は、ガラス製の背面から中のパーツが見える透明デザインに、ライン状に配置したLEDが点