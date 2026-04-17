現在稼働中の『e終末のワルキューレ』に搭載されている、SOPHIA 松岡充の「Power of Power」のMVが公開された。パチンコのために書き下ろしたテーマ曲となり、MVにもパチンコオリジナル映像を多数搭載。終末のワルキューレの世界観に松岡充の圧倒的な存在感がリンクし、唯一無二のかっこよさを放つ完成度の高いMVとなっている。さらに、本機には松岡充作詞・作曲による新曲「the GOD of DISTOPIA」も搭載。こちらもあわせて注目し