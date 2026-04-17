人気ロックバンド「ＲＡＤＷＩＭＰＳ」のボーカリスト・野田洋次郎が公開したコーデにファンは騒然となった。野田は１７日までに自身のインスタグラムを更新。「げんき？俺ふつー」とつづると、上下赤コーデでポーズをとるショットを複数アップした。この投稿にファンからは「普通が一番」「赤似合いすぎててかっこいい！！！」「赤似合う」「真っ赤な洋次郎かっこいい」「しっかし洋次郎ってほんと赤似合うな〜」などの声が