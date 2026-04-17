【GU新作】2026年春夏に注目の「大人向けワンピース」はこの3つ！トレンド感があって高見えもかなう！ この春夏シーズンに大人の女性におすすめの「GUの優秀ワンピース」をコーディネートと合わせてご紹介します。1. 大人かわいい着こなしに！「ティアードチュニックワンピ」「ティアードチュニックワンピース（5分袖）」（税込2990円）は、ふんわりとしたシルエットで、“大人かわいい”着こなしが楽しめる一枚です。ギャザーの入