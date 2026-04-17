【GU】ALL2000円台！ 大人の品格を上げる「春夏シックな高見えワンピ」3選
【GU新作】2026年春夏に注目の「大人向けワンピース」はこの3つ！トレンド感があって高見えもかなう！ この春夏シーズンに大人の女性におすすめの「GUの優秀ワンピース」をコーディネートと合わせてご紹介します。
1. 大人かわいい着こなしに！「ティアードチュニックワンピ」
「ティアードチュニックワンピース（5分袖）」（税込2990円）は、ふんわりとしたシルエットで、“大人かわいい”着こなしが楽しめる一枚です。
生地はコットン100％素材のさらっとした肌触りで、夏でも心地よく着られそうです。カラバリは写真のブラック、オフホワイト、ダークブラウンの計3色。
写真では、ワンピースの下に同じジーユーの「タックワイドパンツ」をレイヤード。また小物には、今シーズンも引き続きトレンドのスクエア型ボストンバッグを合わせて、今っぽさを感じる着こなしに仕上げています。
2. スタイルよく見せてくれる「フレアシャツワンピ」
「フレアシャツワンピース（半袖）」（税込2990円）は、襟つきで清潔感があり、大人の女性がオンオフ問わずに着られる上品なワンピースです。
実際のウエスト位置より高めの部分に切り替えが入っているので、脚をより長く、スタイルアップして見せてくれるデザインもうれしいポイント。
両サイドには便利なポケットつき。カラバリは写真のオフホワイト、 ネイビー、細かなストライプ柄のブルーの計3色です。
写真の着こなしでは、オフホワイトのワンピースの下にジーユーのベストセラーボトムスでもある「ドレープワイドパンツ」のブラックを合わせて、モノトーンでまとめています。
ワンピース、パンツともに裾に揺れ感のあるデザインなので違和感なくマッチして、おすすめの組み合わせです。
3. 着まわし度抜群の「布帛（ふはく）コンビネーションワンピ」
「布帛コンビネーションワンピース」（税込2490円）は、バストまわりにシャーリングが入ったリブ素材と、スカート部分に使われている丈夫でハリのある素材を組み合わせたワンピース。胸下に入った切り替えは、腰の位置を高めに演出してくれるため、スタイルアップにもつながります。
肩ひもがキャミソールのようなきゃしゃなデザインのため、Tシャツをインナーにしたり、上から羽織りものやスウェットをプラスしたりと、着まわし度が高いのも高ポイント。カラバリは写真のブラック、オフホワイト、オリーブの計3色です。
写真はブラックのワンピースの上から、Vネックのカーディガンをさらりと羽織ったコーディネート。気になるウエストまわりも自然にカバーしながらリラックスした雰囲気が漂い、大人の休日にぴったりの着こなしです。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)