私たちは、嗅覚で感じたにおいの情報を、電気信号に変えて脳に伝えています。では、脳内ではどのように電気信号を処理し、においとして認識しているのでしょうか。まず、においの電気信号は、受容体の種類ごとに糸球体でまとめられ、どの受容体がにおい分子をどのくらい強く認識したかという情報が脳の嗅覚野に送られます。そして、何のにおいなのか識別されます。人間には、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚の五感がありますが、実は